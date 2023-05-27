Минобороны об условиях РФ для завершения войны: последним потребуют замок на дверь МУС

Министерство обороны Украины отреагировало на условия, выдвинутые Россией, для завершения войны. В ведомстве назвали требования необоснованными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Украины в Twitter.
"Чем больше Россия разочаровывается и недовольна своей неспособностью достичь своих целей, тем более необоснованными становятся ее требования к Украине", - говорится в сообщении.
При этом в Минобороны высмеяли Кремль, заявив, что что последним требованием Москвы будет замок на двери суда в Гааге.
"Когда Россия подпишет документ о своей капитуляции, последним требованием Кремля, скорее всего, будет повесить висячий замок на вход в Международный уголовный суд", - говорится в сообщении.
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявлял, что для завершения войны необходимо, чтобы:
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