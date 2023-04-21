UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міноборони України та Естонії підписали меморандум про співпрацю

Фото: міністри оборони України і Естонії Олексій Резніков і Ганно Певкур (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство оборони України та Естонії підписали меморандум про співпрацю. Це відбулося на полях засідання у форматі "Рамштайн".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Ми підписали меморандум про співпрацю між українським та естонським Міноборони. Поглиблюємо співпрацю на основі спільних цілей - миру та безпеки для наших країн і всього континенту", - написав Резніков.

Він наголосив, що Естонія була вірним союзником України з початку російського вторгнення.

"Я дякую народу Естонії та великому другові України міністру оборони Естонії Ганно Певкуру за видатний внесок у зміцнення нашої оборони та підтримку європейського та євроатлантичного погляду України", - додав Резніков.

Нагадаємо, що вчора уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України.

Додамо, раніше політичні сили Естонії, оголосили про коаліційну угоду, яка, серед іншого, передбачає продовження підтримки України за усіма ключовими питаннями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕстоніяОлексій РезніковЗустріч Рамштайн