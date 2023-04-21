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Міноборони України та Естонії підписали меморандум про співпрацю

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Рамштайн, П'ятниця 21 квітня 2023 13:44
Міноборони України та Естонії підписали меморандум про співпрацю Фото: міністри оборони України і Естонії Олексій Резніков і Ганно Певкур (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство оборони України та Естонії підписали меморандум про співпрацю. Це відбулося на полях засідання у форматі "Рамштайн".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Ми підписали меморандум про співпрацю між українським та естонським Міноборони. Поглиблюємо співпрацю на основі спільних цілей - миру та безпеки для наших країн і всього континенту", - написав Резніков.

Він наголосив, що Естонія була вірним союзником України з початку російського вторгнення.

"Я дякую народу Естонії та великому другові України міністру оборони Естонії Ганно Певкуру за видатний внесок у зміцнення нашої оборони та підтримку європейського та євроатлантичного погляду України", - додав Резніков.

Нагадаємо, що вчора уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України.

Додамо, раніше політичні сили Естонії, оголосили про коаліційну угоду, яка, серед іншого, передбачає продовження підтримки України за усіма ключовими питаннями.

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