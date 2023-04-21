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Минобороны Украины и Эстонии подписали меморандум о сотрудничестве

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Рамштайн, Пятница 21 апреля 2023 13:44
Минобороны Украины и Эстонии подписали меморандум о сотрудничестве Фото: министры обороны Украины и Эстонии Алексей Резников и Ганно Певкур (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство обороны Украины и Эстонии подписали меморандум о сотрудничестве. Это произошло на полях заседания в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Мы подписали меморандум о сотрудничестве между украинским и эстонским Минобороны. Углубляем сотрудничество на основе общих целей - мира и безопасности для наших стран и всего континента", - написал Резников.

Он подчеркнул, что Эстония была верным союзником Украины с начала российского вторжения.

"Я благодарю народ Эстонии и великого друга Украины министра обороны Эстонии Ганно Певкуру за выдающийся вклад в укрепление нашей обороны и поддержку европейской и евроатлантической точки зрения Украины", - добавил Резников.

Напомним, что вчера правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины.

Добавим, ранее политические силы Эстонии объявили о коалиционном соглашении, которое, среди прочего, предусматривает продолжение поддержки Украины по всем ключевым вопросам.

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