У Міноборони України спростили списання втраченого в бою майна військових

Списувати втрачене у бою військове майно можна буде за спрощеною процедурою - за два тижні замість шести місяців. Відповідний наказ ухвалило Міністерство оборони України.
Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Міноборони України, Facebook міністра оборони України Рустема Умєрова.
"Міністерство оборони ухвалило наказ, який дозволив списувати втрачене у бою військове майно за спрощеною процедурою.Без зайвої бюрократії це займатиме два тижні замість шести місяців", - розповів міністр оборони України Рустем Умєров.
За даними Умєрова, проводити окреме розслідування по кожній одиниці та отримувати погодження від вищого керівництва тепер не потрібно.
"Техніку вартістю до 1,5 мільйонів гривень зможуть списувати командири окремих рот, батальйонів чи бригад", - зазначив міністр.
Голова Міноборони також навів наступний приклад: раніше на списання дрона потрібно було зібрати до 40 документів і на це йшло від одного місяця до пів року. То тепер ухвалені зміни скоротять процедуру до 2-3 тижнів.
Як зазначають в Міноборони України, відповідно до наказу командири можуть:
Як повідомлялося, раніше Верховна рада ухвалила закон про спрощення процедури списання військового майна на період дії військового стану. Документ підтримали 302 депутати.
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