В Минобороны Украины упростили списание потерянного в бою имущества военных

Списывать утраченное в бою военное имущество можно будет по упрощенной процедуре - за две недели вместо шести месяцев. Соответствующий приказ приняло Министерство обороны Украины.
Детальнее - в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: Минобороны Украины, Facebook министра обороны Украины Рустема Умерова.
"Министерство обороны приняло приказ, позволивший списывать утраченное в бою военное имущество по упрощенной процедуре. Без лишней бюрократии это будет занимать две недели вместо шести месяцев", - рассказал министр обороны Рустем Умеров.
По данным Умерова, проводить отдельное расследование по каждой единице и получать согласование от высшего руководства теперь не нужно.
"Технику стоимостью до 1,5 миллиона гривен смогут списывать командиры отдельных рот, батальонов или бригад", - отметил министр.
Глава Минобороны также привел следующий пример: раньше на списание дрона нужно было собрать до 40 документов и на это шло от одного месяца до полугода. Теперь принятые изменения сократят процедуру до 2-3 недель.
Как отмечают в Минобороны Украины, согласно приказу командиры могут:
Как сообщалось, ранее Верховная рада приняла закон об упрощении процедуры списания военного имущества на период действия военного положения. Документ поддержали 302 депутата.
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