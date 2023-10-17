В Минобороны Украины упростили списание потерянного в бою имущества военных

"Министерство обороны приняло приказ, позволивший списывать утраченное в бою военное имущество по упрощенной процедуре. Без лишней бюрократии это будет занимать две недели вместо шести месяцев", - рассказал министр обороны Рустем Умеров.

По данным Умерова, проводить отдельное расследование по каждой единице и получать согласование от высшего руководства теперь не нужно.

"Технику стоимостью до 1,5 миллиона гривен смогут списывать командиры отдельных рот, батальонов или бригад", - отметил министр.

Глава Минобороны также привел следующий пример: раньше на списание дрона нужно было собрать до 40 документов и на это шло от одного месяца до полугода. Теперь принятые изменения сократят процедуру до 2-3 недель.

Детали приказа

Как отмечают в Минобороны Украины, согласно приказу командиры могут:

списывать средства поражения, израсходованные в ходе боевых действий или на практических стрельбах на основании акта о списании, утвержденного командиром отдельной роты, батальона, бригады;

списывать утраченные в результате боевых действий БПЛА стоимостью до 1,5 млн грн без получения согласований от командования воздушных сил, сил логистики и Минобороны;

разделять, разбирать образцы военной техники, поврежденные при выполнении боевых задач, или детали неиспользуемых частей для восстановления, модернизации или изготовления другой техники;

без проведения расследования списывать по упрощенной процедуре дроны-камикадзе и другие беспилотники, переделанные для выполнения задач по поражению целей. Ранее для расследования по списанию БПЛА нужно было собрать 16-18 документов. Теперь для списания достаточно всего два: акт о проведении пуска в ходе боевых действий и акт качественного технического состояния.

Как сообщалось, ранее Верховная рада приняла закон об упрощении процедуры списания военного имущества на период действия военного положения. Документ поддержали 302 депутата.