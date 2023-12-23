Минобороны Украины надеется вернуть 1,5 млрд грн, переведенных в рамках коррупционной схемы

Об этом заявил руководитель управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк передает РБК-Украина со ссылкой на эфир марафона.

"Мы их вернем, уже над этим работаем. Это был контракт, по которому была произведена проплата, но никаких поставок не было сделано. Юристы изучают эти механизмы, как правильно сейчас расторгнуть контракт и вернуть средства", - сказал Павлюк.

Также Илларион Павлюк поблагодарил коллег из СБУ и Генпрокуратуры, потому что, по его словам, это чрезвычайно важный случай, когда сработали антикоррупционные механизмы Министерства обороны.

"Когда мы совместно со Службой безопасности обнаружили, и далее общими действиями, люди, которые провели эту сделку, оказались в наручниках Это общий успех", - заявил руководитель управления прессы и информации Минобороны Украины.

Скандал с закупкой снарядов для ВСУ

22 декабря стало известно, что СБУ и Минобороны обнаружили и ликвидировали схему приобретения артиллерийских снарядов для ВСУ на почти 1,5 млрд гривен.

Фигурант безосновательно продлил действие предварительного соглашения с предприятием-спецэкспортером. После продления старого договора иностранной фирме-посреднику перечислили почти 1,5 миллиарда гривен. Это обошлось на 30% дороже, нежели при прямых поставках.

Также мы писали, что министр обороны Украины Рустам Умеров рассказал, как Министерство обороны будет бороться с нечестными закупками для армии