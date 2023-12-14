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У Міноборони України розповіли про виграні арбітражі з іноземними постачальниками

Фото: (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Міжнародний арбітражний суд за три місяці присудив стягнути на користь Міністерства оборони України з іноземних постачальників суму майже мільярд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міноборони України.

В оборонному відомстві уточнили, що йдеться про 6 934 936,92 доларів США та 16 472 958,45 євро. Справи розглядалися п'ятьма міжнародними арбітражами у період із вересня.

Як розповіли в Міноборони, спори виникли через непостачання майна, порушення термінів його постачання та якість самого товару.

"Суд також постановив, що відсотки річних продовжують нараховуватися щоденно до моменту оплати постачальником своєї заборгованості перед Міністерством оборони України", - зазначається у заяві.

Також у МОУ розповіли, що за двома контрактами Міністерство юстиції подало позови до швейцарського арбітражу на суму 33 164 788,23 доларів США.

"Підготовка цих позовів здійснювалася Мін'юстом спільно з Юридичною службою Міністерства оборони України", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що наприкінці листопада Держаудитслужба підтримала повернення прибутку до складу ціни для постачальників Збройних Сил України.

Нагадаємо також, нещодавно у Міноборони України розповіли, що буде розформовано департамент, відповідальний за закупівлі зіпсованих сухпаїв.

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Міністерство оборони України