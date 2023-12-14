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В Минобороны Украины рассказали о выигранных арбитражах с иностранными поставщиками

Фото: Минобороны Украины выиграло ряд арбитражей с иностранными поставщиками (Виталий Носач, РБК-украина)
Автор: Владимир Костырин

Международный арбитражный суд за три месяца присудил взыскать в пользу Министерства обороны Украины с иностранных поставщиков сумму средств на почти миллиард гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

В оборонном ведомстве уточнили, что речь идет о 6 934 936,92 долларов США и 16 472 958,45 евро. Дела рассматривались пятью международными арбитражами в период времени с сентября. 

Как рассказали в Минобороны, споры возникли из-за неснабжения имущества, нарушения сроков его поставки и качества самого товара.

"Суд также постановил, что проценты годовых продолжают начисляться ежедневно до оплаты поставщиком своей задолженности перед Министерством обороны Украины", - указывается в заявлении.

Также в МОУ рассказали, что по двум контрактам Министерство юстиции подало иски в швейцарский арбитраж на сумму 33 164 788,23 долларов США.

"Подготовка этих исков осуществлялась Минюстом совместно с Юридической службой Министерства обороны Украины", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в конце ноября Госаудитслужба поддержала возврат прибыли в состав цены для поставщиков Вооруженных сил Украины.

Напомним также, недавно в Минобороны Украины рассказали, что будет расформирован департамент, ответственный за закупки испорченных сухпаев.

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Министерство обороны Украины