ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Держаудитслужба підтримала повернення прибутку у склад ціни для постачальників ЗСУ

П'ятниця 27 жовтня 2023 12:26
UA EN RU
Держаудитслужба підтримала повернення прибутку у склад ціни для постачальників ЗСУ Фото: Держаудитслужба підтримала повернення прибутку у склад ціни для постачальників ЗСУ (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Державна аудиторська служба України підтримала повернення прибутку у склад ціни для постачальників ЗСУ. Відповідні пропозиції надіслано до Міністерства оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Держаудитслужби.

Також зазначається, що ДАСУ готова надалі долучитися до розробки проекту урядового рішення чи відповідного законопроекту.

"Зокрема, з метою підтримки обороноздатності держави у період дії воєнного стану в Україні, Держаудитслужба підтримує та вважає за доцільне повернення умови розрахунку ціни з урахуванням прибутку, як це було до 24 лютого 2022 року. Також Держаудитслужба, зважаючи на воєнний стан, пропонує передбачити спрямування вищезгаданого прибутку саме на розвиток військово-промислового комплексу: інновацію, модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше держпідприємство КБ "Луч" та низка інших постачальників Міноборони зверталися до Кабінету міністрів через висновки Державної аудиторської служби, яка трактувала закладений у контракти прибуток компаній як збитки державного бюджету.

Своєю чергою голова ДАСУ Алла Басалаєва зазначала, що Кабмін у липні прийняв зміни до своєї постанови, дозволивши компаніям, що укладають контракти з Міноборони, включати прибуток у ціну.

Водночас вона уточнила, що прибуток можна включати до контрактів з Міноборони лише починаючи з липня 2023 року, коли Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ
NEWS
Росія планує інформатаку проти Умєрова
Росія планує інформатаку проти Умєрова
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ