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У Міноборони України назвали суму витрат на утримання одного військового на рік

Фото: витрати на одного військового становлять 1,2 млн гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Утримання одного військового у 2024 році обходиться бюджету України приблизно в 1,2 млн гривень на рік.

Про це заявив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю виданню "Телеграф".

"2024-го утримання одного військового обходиться Україні орієнтовно в 1,2 млн гривен на рік. Це без витрат на зброю", - сказав він.

За його словами, наприклад, середня ціна харчування одного військового на день становить близько 114 гривень, мінімальна ціна за комплект - 104 гривні, а максимальна - 125 гривень.

"Витрати на військових залежать від роду військ, сезону і особливості експлуатації спорядження. Є позиції, які видають кілька разів на рік, а є комплекти, що видають раз на декілька років. Також речі можуть бути індивідуальними і груповими. Наприклад, намет абощо", - додав Кліменков.

Витрати на оборону

Нагадаємо, практично усі податки, які збирають в Україні, йдуть на сектор безпеки та оборони. Загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3 трлн 355 млрд гривень, з них на оборну - 1 трлн 685 млрд гривень.

 

За даними опитування Центру Разумкова, 67% українців позитивно ставляться до зміни на довгостроковий період пріоритетів державного бюджету на користь посилення сектору безпеки і оборони.

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