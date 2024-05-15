RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минобороны Украины назвали сумму расходов на содержание одного военного в год

Фото: расходы на одного военного составляют 1,2 млн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Содержание одного военного в 2024 году обходится бюджету Украины примерно в 1,2 млн гривен в год.

Об этом заявил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию "Телеграф".

"В 2024 году содержание одного военного обходится Украине ориентировочно в 1,2 млн гривен в год. Это без затрат на оружие", - сказал он.

По его словам, например, средняя цена питания одного военного в день составляет около 114 гривен, минимальная цена за комплект – 104 гривны, а максимальная – 125 гривен.

"Расходы на военных зависят от рода войск, сезона и особенности эксплуатации снаряжения. Есть позиции, которые выдают несколько раз в год, а есть комплекты, которые выдают раз в несколько лет. Также вещи могут быть индивидуальными и групповыми. Например, палатка или многое другое", - добавил Клименков.

Расходы на оборону

Напомним, практически все собираемые в Украине налоги идут на сектор безопасности и обороны. Общие расходы госбюджета на 2024 год составляют 3 трлн 355 млрд гривен, из них на обоорон - 1 трлн 685 млрд гривен.

 

По данным опроса Центра Разумкова, 67% украинцев положительно относятся к изменению на долгосрочный период приоритетов государственного бюджета в пользу усиления сектора безопасности и обороны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныВСУ