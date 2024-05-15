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Соціологи з'ясували готовність українців до переходу економіки на військові рейки

Україна, Середа 15 травня 2024 14:25
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Соціологи з'ясували готовність українців до переходу економіки на військові рейки Фото: Економіка України може перейти на військові рейки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рівень готовності українців до мілітаризації економіки є доволі високим. Громадяни готові пожертвувати добробутом заради безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, 67% українців позитивно ставляться до зміни на довгостроковий період пріоритетів державного бюджету на користь посилення сектору безпеки і оборони (Збройних сил, інших силових відомств, оборонної промисловості). Тільки 7% виступають проти.

Соціологи з'ясували готовність українців до переходу економіки на військові рейки

Ще 63% опитаних позитивно сприймають збільшення видатків на безпеку у власній громаді, проти - 9%.

Соціологи з'ясували готовність українців до переходу економіки на військові рейки

Крім того, половина опитаних (49%) готові на зміну пріоритетів бюджету, якщо вони вплинуть їхній особистий добробут. Проти виступають 29% респондентів.

Соціологи з'ясували готовність українців до переходу економіки на військові рейки

Опитування проводив Центр Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року серед 2020 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, Україна має найвищу готовність воювати за свою країну серед країн Європи. За даними опитування Gallup International, відсоток тих, хто готовий, становить 62%, що майже удвічі більше за тих, хто не готовий (33%).

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