Соціологи з'ясували готовність українців до переходу економіки на військові рейки

Рівень готовності українців до мілітаризації економіки є доволі високим. Громадяни готові пожертвувати добробутом заради безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, 67% українців позитивно ставляться до зміни на довгостроковий період пріоритетів державного бюджету на користь посилення сектору безпеки і оборони (Збройних сил, інших силових відомств, оборонної промисловості). Тільки 7% виступають проти.

Ще 63% опитаних позитивно сприймають збільшення видатків на безпеку у власній громаді, проти - 9%.

Крім того, половина опитаних (49%) готові на зміну пріоритетів бюджету, якщо вони вплинуть їхній особистий добробут. Проти виступають 29% респондентів.

Опитування проводив Центр Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року серед 2020 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.