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Міноборони України креативно запросило Австралію до "танкової коаліції"

Фото: Міноборони запросило Австралію доєднатись до "танкової коаліції" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністерство оборони України запросило Австралію доєднатись до "танкової коаліції", передавши нам танки Abrams М1А1, які країна замінила на більш нові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони України.

МО опублікувало креативне відео, в якому розповідається, що колись Австралія отримала від США 59 уживаних танків Abrams М1А1. Зараз ці машини заміняються на новішу модель - М1А2.

"Шановні австралійці, це повідомлення для вас: кожен танк, який ми отримаємо з Австралії, допоможе нам прорвати оборону ворога і, як наслідок, повернути нашу землю та врятувати життя наших людей", - написали в Міноборони.

Танкова коаліція

"Танкова коаліція" - це неформальне об'єднання держав, які погодились постачати Україні танки. Так, більш як 150 танків Leopard Україна отримає від дев'яти країїн, Америка передасть Abrams М1А2, а Британія - Challenger-2.

Детальніше про те, як Україна поступово домовляється з союзниками за передачу важкого озброєння - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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