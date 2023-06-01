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Минобороны Украины креативно пригласило Австралию в "танковую коалицию"

Фото: Минобороны пригласило Австралию присоединиться к "танковой коалиции" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министерство обороны Украины пригласило Австралию присоединиться к "танковой коалиции", передав нам танки Abrams М1А1, которые страна заменила более новыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наTwitter Минобороны Украины.

МО опубликовало креативное видео, в котором рассказывается, что когда Австралия получила от США 59 б/у танков Abrams М1А1. Сейчас эти машины заменяются более новой моделью - М1А2.

"Уважаемые австралийцы, это сообщение для вас: каждый танк, который мы получим из Австралии, поможет нам прорвать оборону врага и как следствие вернуть нашу землю и спасти жизнь наших людей", - написали в Минобороны.

Танковая коалиция

"Танковая коалиция" - это неформальное объединение государств, согласившихся поставлять Украине танки. Так, более 150 танков Leopard Украина получит от девяти стран, Америка передаст Abrams М1А2, а Британия - Challenger-2.

Детальнее о том, как Украина постепенно договаривается с союзниками за передачу тяжелого вооружения - читайте в материале РБК-Украина.

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