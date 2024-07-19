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Минобороны разрешило эксплуатацию нового медицинского бронеавтомобиля "Казак-5МЕД"

Пятница 19 июля 2024 21:00
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Минобороны разрешило эксплуатацию нового медицинского бронеавтомобиля "Казак-5МЕД" Фото: бронетранспортер Казак-5МЕД (t.me/ministry_of_defense_ru)
Автор: Наталья Кава

Министерство обороны допустило к эксплуатации в Вооруженных силах новый медицинский бронированный автомобиль отечественного производства "Казак-5МЕД".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Как отметили в ведомстве, транспортное средство предназначено для эвакуации раненых и травмированных военнослужащих с поля боя.

"Казак-5МЕД" был создан на базе шасси американского тяжелого пикапа Ford F-550. Он может транспортировать четырех лежачих раненых или шести в сидячем положении, кроме водителя и персонала группы медицинской эвакуации.

Автомобиль имеет дизельный двигатель мощностью более 330 лошадиных сил и автоматическую коробку передач.

В данном авто бронировании обеспечивает защиту экипажа и пассажиров от обломков и шаров калибра 7,62 мм. Кроме того, днище бронеавтомобиля имеет усиленную защиту, выдерживающую подрыв мощностью эквивалентной 6 кг тротила.

Оружие для Украины

С начала полномасштабного вторжения Украина значительно увеличила производство оружия. Более 500 государственных и частных оборонных компаний работают в стране, а также производится совместное производство с партнерами за рубежом.

В последнее время сообщалось о масштабировании производства боеприпасов, при этом правительство повысило доходность для украинских предприятий. Приоритетом для ВСУ остаются средства ПВО, ракеты, артиллерийские снаряды и средства РЭБ.

Также недавно Минообороны позволило ВСУ использовать около 10 новых моделей пистолетов и пистолетов-пулеметов как иностранного, так и украинского производства.

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