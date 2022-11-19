В Міноборони України дали прогноз щодо звільнення Криму та завершення війни: подробиці

Вже на початку зими ЗСУ можуть повернути тимчасово окупований Крим. Війна між Україною та Росією, можливо, завершиться до кінця весни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова в інтерв'ю для Sky News.

Гаврилов відзначив, що ЗСУ повернуть контроль над Кримом ймовірно до кінця грудня.

Коментуючи перспективи мирних переговорів з Кремлем, заступник голови Міноборони заявив, що вони відбудуться виключно після того, як Росія повністю покине територію України, у тому ж числі територію Криму та частини сходу країни.

"Всередині суспільства в Україні є рішення, що ми йдемо до кінця. Не має значення, який сценарій лежить на столі. Люди заплатили багато крові, багато зусиль за те, чого ми вже досягли, і всі знають, що будь-яка затримка або заморожений конфлікт - це лише продовження цієї війни проти існування України як нації", - заявив Гаврилов.