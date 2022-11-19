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В Минобороны Украины дали прогноз по освобождению Крыма и завершению войны: подробности

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Суббота 19 ноября 2022 11:37
В Минобороны Украины дали прогноз по освобождению Крыма и завершению войны: подробности Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Уже в начале зимы ВСУ могут вернуть временно оккупированный Крым. Война между Украиной и Россией, возможно, завершится к концу весны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова в интервью Sky News.

Гаврилов отметил, что ВСУ вернут контроль над Крымом предположительно до конца декабря.

Комментируя перспективы мирных переговоров с Кремлем, замглавы Минобороны заявил, что они состоятся исключительно после того, как Россия полностью покинет территорию Украины, в том числе территорию Крыма и части востока страны.

"Внутри общества в Украине есть решение, что мы идем до конца. Неважно, какой сценарий лежит на столе. Люди заплатили много крови, много усилий за то, чего мы уже достигли, и все знают, что любая задержка или заморожен конфликт - это лишь продолжение этой войны против существования Украины как нации", - заявил Гаврилов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему Украина не намерена вести переговоры с Россией.

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