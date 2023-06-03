У Резнікова про удари балістичними ракетами: останній стратегічний засіб РФ

Балістичні ракети були останнім стратегічним рішенням російського диктатора Володимира Путіна. Однак українські системи ППО змогли їх відбити.

Про це розповів заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Гаврилов повідомив, що попри всі намагання Росії атакувати центри прийняття рішень та завадити контрнаступу використовуючи балістичні ракети, Кремль зазнав поразки, адже новітні системи ППО змогли збити всі ракети над столицею.

"Їхня головна мета - зупинити наш контрнаступ і атакувати центри прийняття рішень", - сказав заступник міністра.

Він назвав масове застосування Росією балістичних ракет "останнім стратегічним засобом" російського керівництва та зазначив, що системи протиповітряної оборони України ефективні більш ніж на 90%.

"Для Росії було величезним сюрпризом виявити, що ефективність (балістичних ракет - ред.) практично рівна нулю проти сучасних систем ППО, які ми отримали від наших партнерів", – сказав представник Міноборони.

Гаврилов також сказав, що ракетний обстріл не вплине на запланований контрнаступ Сил оборони, і Україна почне його "цього року".

Обстріли Києва

Останнім часом російські військові все частіше почали здійснювати ракетні обстріли по столиці України. Тільки за травень Київ зазнав 19 обстрілів.

Зазначимо, що 1 червня росіяни використали ракети типу "Іскандер" для обстрілу Києва. За словами полковника, спікера Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, використовуючи саме цей тип ракет, ворог хоче скористатися ефектом несподіванки, адже щоб сховатися від обстрілу "Іскандерами", є лише кілька хвилин.

Явне тому підтвердження - загибель трьох людей у Деснянському районі, які не встигли сховатись, оскільки укриття виявилося закритим. Докладніше про це трагедії – у матеріалі РБК-Україна.

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