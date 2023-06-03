У Резникова об ударах баллистическими ракетами: последнее стратегическое средство РФ

Баллистические ракеты были последним стратегическим решением российского диктатора Владимира Путина. Однако украинские системы ПВО смогли их отбить.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Гаврилов сообщил, что несмотря на все попытки России атаковать центры принятия решений и помешать контрнаступлению используя баллистические ракеты, Кремль потерпел поражение, ведь новейшие системы ПВО смогли сбить все ракеты над столицей.

"Их главная цель - остановить наше контрнаступление и атаковать центры принятия решений", - сказал замминистра.

Он назвал массовое применение Россией баллистических ракет "последним стратегическим средством" российского руководства и отметил, что системы противовоздушной обороны Украины эффективны более чем на 90%.

"Для России было огромным сюрпризом обнаружить, что эффективность (баллистических ракет - ред.) практически равна нулю против современных систем ПВО, которые мы получили от наших партнеров", - сказал представитель Минобороны.

Гаврилов также сказал, что ракетный обстрел не повлияет на запланированное контрнаступление Сил обороны, и Украина начнет его "в этом году".

Обстрелы Киева

В последнее время российские военные все чаще начали осуществлять ракетные обстрелы по столице Украины. Только за май Киев подвергся 19 обстрелам.

Отметим, что 1 июня россияне использовали ракеты типа "Искандер" для обстрела Киева. По словам полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, используя именно этот тип ракет, враг хочет воспользоваться эффектом неожиданности, ведь чтобы спрятаться от обстрела "Искандерами", есть всего несколько минут.

Явное тому подтверждение – гибель трех человек в Деснянском районе, которые не успели скрыться, поскольку укрытие оказалось закрытым. Подробнее об этом трагедии – в материале РБК-Украина.

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