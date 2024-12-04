Міноборони та МОЗ запустили реформу ВЛК. Умєров пояснив, що вона передбачає

Реформа військово-лікарських комісій (ВЛК) в Україні дозволяє проходити медичний огляд у будь-якому цивільному закладі охорони здоров'я за власним вибором. Таку ініціативу запускає Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.
За словами глави оборонного відомства Рустема Умєрова, міністерства роблять проходження ВЛК "швидким, зручним та позбавленим корупційних ризиків".
"Більше не потрібно буде звертатися до ТЦК (Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, - ред.) - медогляд можна пройти у зручному місці", - зазначив глава Міноборони.
Також Умєров розповів, що відповідна реформа ВЛК передбачає, що медичний огляд проводитимуть цивільні лікарі. Вони вноситимуть висновки безпосередньо в Електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ).
Після цього інформація з ЕСОЗ автоматично надходитиме до електронної системи Міноборони "за лічені хвилини", додав міністр.
"При цьому військово-лікарські комісії отримуватимуть лише медичні дані без ідентифікації особи. Це гарантує об'єктивність та неупередженість під час ухвалення висновків про придатність до служби", - йдеться в заяві Умєрова.
Далі, пояснив він, кожен етап процесу матиме "цифровий слід". Тобто висновки лікарів та ВЛК будуть фіксуватися за допомогою електронних підписів (КЕП), та зберігатимуться в реєстрі "Оберіг".
Умєров заявив, що такий підхід дозволить "оперативно перевіряти роботу медичних установ у разі виникнення сумнівів щодо результатів медоглядів".
"Ми працюємо над тим, щоб державні послуги для військовозобов'язаних та наших захисників були зручними, прозорими та позбавленими зайвої бюрократії", - зазначив глава Міноборони та додав , що реформа ВЛК є "ще одним важливим кроком на цьому шляху".
Нагадаємо, 7 листопада в Офісі президента заявили, що в Україні планують провести цифровізацію військово-лікарських комісій (ВЛК).
Перед тим заступниця глави Міноборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, що відомство вже розробило модель для цифрової реформи ВЛК.
Представниця Міноборони зауважила, що дана реформа надасть військовозобов'язаним та військовослужбовцям можливість отримати медичний висновок "у будь-якій зручній медустанові".
Вже 20 листопада Міноборони України презентувало план цифровізації ВЛК.
Раніше РБК-Україна в матеріалі докладно описувало нововведення, та розповідало, що відомо про реформу ВЛК.
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