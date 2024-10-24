Міноборони напрацювало модель "цифрової" ВЛК: що зміниться

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони з питань цифровізації Катерину Черногоренко, яку цитує "Радіо Свобода".

Як відзначила Черногоренко, цифрова команда вже готова технічно реалізувати функціонал.

За її словами, цифрова реформа дозволить надати можливість військовозобов'язаному та військовослужбовцям отримати медичний висновок в будь-якому зручному цивільному закладі охорони здоров'я.

"Цей медичний висновок буде направлений в цифровому форматі в систему Міністерства оборони. Далі ВЛК за своєю ініціативою буде мати можливість ознайомитися з цим медичним набором даних і винести своє адміністративне рішення. Таким чином ми розділяємо медичний висновок на дві частини. На медичну частину... і на адміністративну частину, яка знаходиться саме в площині Міністерства оборони", - пояснила вона.

Цифровізація ВЛК

Ще в травні Черногоренко розповідала про плани Міноборони зробити територіальні-центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також ВЛК максимально зручними для військовозобов'язаних шляхом цифровізації більшості процесів.

Зокрема у червні стало відомо про плани відомства впровадити функцію електронного направлення на ВЛК "обмежено придатним" у "Резерв+".