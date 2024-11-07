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У Кабміні за два тижні підготують кроки для цифровізації ВЛК

Київ, Четвер 07 листопада 2024 17:55
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У Кабміні за два тижні підготують кроки для цифровізації ВЛК Ілюстративне фото: в Україні планують цифровізацію ВВК (armyinform.com.ua)
Автор: Іван Носальський

В Україні планують провести цифровізацію військово-лікарських комісій. Відповідні кроки підготують за два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Як зазначили у відомстві, під головуванням заступника керівника ОП Ірини Верещук відбулася нарада щодо реформування медико-соціальних експертних комісій.

На нараді обговорили законопроект МОЗ щодо реформування системи призначення статусу інвалідності та ліквідації МСЕК. Таку ініціативу незабаром розгляне Рада.

Представники МОЗ розповіли про запровадження оцінки повсякденного функціонування людини з метою призначення інвалідності. Також було запропоновано план цифровізації відповідного процесу, що передбачає три етапи. Перший має розпочатися з 1 січня.

Також учасники наради обговорили реформування військово-лікарських комісій за допомогою зменшення бюрократії та створення прозорого процесу проходження ВЛК. Це дозволить скоротити черги та розвантажити комісії.

"Протягом двох тижнів Міноборони, МОЗ та Мінцифри розроблять кроки щодо цифровізації ВЛК", - наголосили в ОП.

Цифровізація ВЛК

Нагадаємо, наприкінці жовтня заступник міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко наголошувала, що Міноборони вже розробило модель для цифрової реформи ВЛК.

Вона зазначала, що така реформа надасть військовозобов'язаним та військовослужбовцям можливість отримати медичний висновок "у будь-якій зручній медустанові".

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