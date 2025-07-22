Міноборони та Мін'юст запустили новий сервіс юридичного захисту військових: як працює

Сервіси захисту військових

Нагадаємо, у квітні 2024 року в Україні створили Центральне управління захисту прав військовослужбовців - задля розгляду звернень і скарг бійців ЗСУ та розслідування можливих порушень.

Також повідомлялось, що в Україні запрацювала офіційна пошта для звернень щодо захисту прав військовослужбовців. Нею можуть скористатись як військові, так і члени їхніх родин.

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