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Минобороны и Минюст запустили новый сервис юридической защиты военных: как работает

Фото: Минобороны и Минюст запустили новый сервис юридической защиты военных (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министерство юстиции Украины совместно с Министерством обороны и Министерством по делам ветеранов запустили новый социальный проект по поддержке военных под названием "Юстиция военным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Цель проекта - через серию коротких видеороликов предоставить военным и их семьям важную юридическую информацию и усилить их осведомленность в правовых вопросах.

О чем видеолекции

В рамках инициативы доступны видеоконсультации на наиболее актуальные темы:

  • как правильно оформить рапорт,
  • как обжаловать заключение ВВК,
  • как получить бесплатное протезирование или медицинские услуги без очередей,
  • как воспользоваться правом на материальную помощь,
  • как действовать в случае исчезновения или плена, а также обратиться за бесплатной юридической помощью.

Где можно увидеть ролики

Благодаря поддержке АО "Укрзализныця", эти видео транслируются на вокзалах и в поездах "Интерсити", чтобы военные и их близкие могли увидеть важную и актуальную информацию во время путешествий по стране.

Все ролики имеют перевод на жестовом языке, чтобы как можно больше наших защитников и защитниц имели возможность получить необходимую юридическую поддержку.

 

Сервисы защиты военных

Напомним, в апреле 2024 года в Украине создали Центральное управление защиты прав военнослужащих - для рассмотрения обращений и жалоб бойцов ВСУ и расследования возможных нарушений.

Также сообщалось, что в Украине заработала официальная почта для обращений по защите прав военнослужащих. Ею могут воспользоваться как военные, так и члены их семей.

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