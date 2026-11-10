Минобороны и БЭБ объединяют усилия против коррупции в оборонных закупках: что известно

Министерство обороны Украины начинает сотрудничество с Бюро экономической безопасности для предотвращения экономических нарушений и коррупционных схем в оборонной сфере.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост заместителя министра обороны Мстислава Баника.

По словам Баника, Минобороны будет передавать БЭБ информацию о потенциальных нарушениях в оборонных закупках.

Аналитики Бюро будут проверять полученные сведения, уделяя особое внимание формированию цен, конечным бенефициарным владельцам компаний и другим потенциальным рискам.

"Эффективность оборонных закупок во многом заключается в предупреждении и минимизации угроз еще до того, как они нанесут реальный ущерб. Для меня чрезвычайно ценно иметь в этом деле такого сильного союзника, как Бюро экономической безопасности", - отметил Баник.

Заместитель министра обороны Мстислав Баник и первый заместитель директора БЭБ Тарас Щербай подписали меморандум о сотрудничестве (фото: facebook.com/mstyslav.banik)

Что будет проверять БЭБ в оборонных закупках

По запросу Минобороны аналитики БЭБ будут исследовать рыночные ценовые предложения, проверять реальных владельцев компаний - участников и победителей закупок, а также оценивать потенциальные риски.

В Бюро отмечают, что уже имеют опыт расследования уголовных производств по фактам завышения цен в оборонных закупках и злоупотреблений со стороны поставщиков. Поэтому одна из задач сотрудничества - выявлять такие риски еще до заключения договоров, чтобы предотвращать потери бюджетных средств.

Как Минобороны и БЭБ организуют сотрудничество

Взаимодействие ведомств предусматривает оперативный обмен данными и совершенствование механизмов управления рисками. Минобороны будет предоставлять специалистам БЭБ необходимые документы и информацию для анализа закупок.

На основе совместной работы стороны также планируют разрабатывать системные изменения в механизмах планирования и проведения оборонных закупок.

По словам Баника, результатом должна стать более полная информация о каждой закупке и возможность своевременно выявлять финансовые и коррупционные нарушения.

"Что мы будем иметь в итоге: гораздо более полную картину по каждому кейсу, каждой закупке. Так мы боремся с финансовыми и коррупционными схемами. Меньше рисков при закупках - меньше рисков для военных в отношении качества товаров и срыва поставок", - пояснил заместитель министра.