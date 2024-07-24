Міноборони суттєво спростило процедуру кодифікації зброї: що змінилось

Міністерство оборони спростило процедуру кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Як нагадує Міноборони, у листопаді 2023-го було внесено зміни, які спростили процедуру й скоротили процес допуску до експлуатації нового зразка до 20 діб. Це, своєю чергою, посприяло збільшенню кількості нової техніки та озброєння у війську.
Також у травні було затверджено "Інструкцію з організації постачання озброєння, військової і спеціальної техніки під час воєнного стану", що ще більше спростило алгоритм кодифікації зразків озброєння та скоротило термін до 10 діб.
Відтепер для кодифікації нової зброї виробники повинні надати п'ять документів:
Зокрема важливо вказати контактні дані виробника.
"Якщо всі документи оформлені належним чином, профільна комісія розглядає їх і складає акт, рекомендує зразок до кодифікації та допуску до експлуатації у військах. У випадку неповного пакета документів, або некоректності заявлених показників, виробнику доведеться усунути недоліки, що збільшить термін допуску до експлуатації зразка ОВТ понад 10 діб", - пояснює Міноборони.
Найпоширенішими помилками під час подачі документів на кодифікацію є:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні на початку року також спростили імпорт засобів радіолокаційної боротьби. Вони були звільнені від ПДВ та мита.
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