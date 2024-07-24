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Минобороны существенно упростило процедуру кодификации оружия: что изменилось

Иллюстративное изображение (facebook.com/MinistryofDefence)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны упростило процедуру кодификации новых образцов вооружения и военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как напоминает Минобороны, в ноябре 2023-го были внесены изменения, которые упростили процедуру и сократили процесс допуска к эксплуатации нового образца до 20 суток. Это, в свою очередь, способствовало увеличению количества новой техники и вооружения в армии. 

Также в мае была утверждена "Инструкция по организации поставок вооружения, военной и специальной техники во время военного положения", что еще больше упростило алгоритм кодификации образцов вооружения и сократило срок до 10 суток. 

Отныне для кодификации нового оружия производители должны предоставить пять документов:

  • письмо-описание с наименованием, назначением и тактико-технические характеристики (ТТХ) образца вооружения и военной техники (ВВТ);
  • программу и методики проведения испытаний образца ВВТ;
  • акт испытаний образца ВВТ с протоколами о подтверждении каждой заявленной характеристики;
  • проект технических условий на образец ВВТ;
  • комплект рабочей конструкторской документации.

В частности, важно указать контактные данные производителя. 

"Если все документы оформлены надлежащим образом, профильная комиссия рассматривает их и составляет акт, рекомендует образец к кодификации и допуску к эксплуатации в войсках. В случае неполного пакета документов, или некорректности заявленных показателей, производителю придется устранить недостатки, что увеличит срок допуска к эксплуатации образца ВВТ более 10 суток", - объясняет Минобороны. 

Самыми распространенными ошибками при подаче документов на кодификацию являются: 

  • неполный пакет документов; 
  • несоответствие предоставленных документов установленным нормативным требованиям; 
  • некорректная отработка технической документации; 
  • отсутствие подтверждения испытаниями заявленных ТТХ образца ВВТ. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине в начале года также упростили импорт средств радиолокационной борьбы. Они были освобождены от НДС и пошлин.

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