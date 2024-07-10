Міноборони створює "Оборонний фонд": займеться спільними підприємствами із союзниками

Він розповів, що провів переговори міністром оборони Данії Трольсом Лундом Поульсеном та міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом.

За його словами, для України пріоритетом є створення спільних оборонних підприємств. Під час обговорень було порушено тему спільного інвестування у виробництво зброї. Це дозволить посилити українську обороноздатність.

"Для цього Міноборони створює "Оборонний фонд", який стане головним партнером для наших іноземних союзників щодо створення спільних підприємств", - зазначив Умеров.

Міністр також нагадав, що Данія є першою країною НАТО, яка безпосередньо фінансуватиме українське виробництво зброї та боєприпасів. Найближчим часом буде підписано перший контракт.