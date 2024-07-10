Міноборони створює "Оборонний фонд": займеться спільними підприємствами із союзниками

Міністерство оборони України утворює "Оборонний фонд". Він займатиметься роботою над спільними оборонними підприємствами із союзниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова у Facebook.
Він розповів, що провів переговори міністром оборони Данії Трольсом Лундом Поульсеном та міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом.
За його словами, для України пріоритетом є створення спільних оборонних підприємств. Під час обговорень було порушено тему спільного інвестування у виробництво зброї. Це дозволить посилити українську обороноздатність.
"Для цього Міноборони створює "Оборонний фонд", який стане головним партнером для наших іноземних союзників щодо створення спільних підприємств", - зазначив Умеров.
Міністр також нагадав, що Данія є першою країною НАТО, яка безпосередньо фінансуватиме українське виробництво зброї та боєприпасів. Найближчим часом буде підписано перший контракт.
Нагадаємо, Україна вже домовилася про створення кількох оборонних підприємств із країнами-союзниками.
Раніше стало відомо, що американська військово-промислова компанія Northrop Grumman Corporation вироблятиме в Україні боєприпаси середнього калібру .
Також у жовтні минулого року стало відомо, що Україна та німецький оборонний концерн Rheinmetall створили спільне оборонне підприємство.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.