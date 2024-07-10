RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Минобороны создает "Оборонный фонд": займется совместными предприятиями с союзниками

Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министерство обороны Украины создает "Оборонный фонд". Он будет заниматься работой над совместными оборонными предприятиями с союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook.

Он рассказал, что провел переговоры министром обороны Дании Трольсом Лундом Поульсеном и министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом.

По его словам, для Украины приоритетом является создание совместных оборонных предприятий. В ходе обсуждений была затронута тема совместного инвестирования в производство оружия. Это позволит усилить украинскую обороноспособность. 

"Для этого Минобороны создает "Оборонный фонд", который станет главным партнером для наших иностранных союзников в вопросе создания совместных предприятий", - отметил Умеров. 

Министр также напомнил, что Дания является первой страной НАТО, которая напрямую будет финансировать украинское производство оружия и боеприпасов. В ближайшее время будет подписан первый контракт. 

Совместные оборонные предприятия

Напомним, Украина уже договорилась о создании нескольких оборонных предприятий со странами-союзниками.

Ранее стало известно, что американская военно-промышленная компания Northrop Grumman Corporation будет производить в Украине боеприпасы среднего калибра.

Также в октябре прошлого года стало известно, что Украина и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали совместное оборонное предприятие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныОПК