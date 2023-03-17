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У Міноборони створять відділ міжнародного права: Резніков розкрив деталі

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Міністерстві оборони України анонсували створення відділу міжнародного права. Він, зокрема, допоможе розслідувати військові злочини росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова у Twitter.

"Ми створюємо відділ міжнародного права в Міноборони. Він сприятиме розслідуванню військових злочинів Росії, впровадженню норм міжнародного гуманітарного права, правил ЄС та стандартів НАТО. Дотримання міжнародного права - це те, що відрізняє демократичну державу від правового нігіліста", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США офіційно визнали російські злочини проти людяності в Україні.

Також ми писали, що розслідування під керівництвом ООН встановило широкий спектр військових злочинів Росії в Україні.

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Олексій РезніковВійна Росії проти України