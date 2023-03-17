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В Минобороны создадут отдел международного права: Резников раскрыл детали

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Министерстве обороны Украины анонсировали создание отдела международного права. Он, в частности, поможет расследовать военные преступления россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter.

"Мы создаем отдел международного права в Минобороны. Он будет способствовать расследованию военных преступлений России, внедрению норм международного гуманитарного права, правил ЕС и стандартов НАТО. Соблюдение международного права - это то, что отличает демократическое государство от правового нигилиста", - отметил министр.

Напомним, ранее стало известно, что США официально признали российские преступления против человечности в Украине.

Также мы писали, что расследование под руководством ООН установило широкий спектр военных преступлений России в Украине.

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Алексей РезниковВойна России против Украины