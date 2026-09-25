У Міноборони створять ШІ, що прогнозуватиме дії ворога: як тестуватимуть

Раніше РБК-Україна розповідало, що Міноборони відкрило доступ українським оборонним компаніям до платформи Avengers Labs для тренування ШІ-моделей безпілотників на основі реальних даних з поля бою: в основі платформи — датасет із 5 млн кадрів, зібраних бойовою системою DELTA, на якому вже навчено систему автоматичного виявлення цілей.

Також повідомлялося, що українські дрони за допомогою штучного інтелекту навчилися обходити російські засоби РЕБ: технологія дозволяє безпілотнику самостійно захопити ціль і завершити наведення навіть без стійкого радіозв'язку з оператором.