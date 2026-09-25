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В Минобороны создадут ИИ, который будет прогнозировать действия врага: как будут тестировать

11:03 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: украинские военные с дроном (Getty Images)

Центр искусственного интеллекта "A1" при Минобороны создает ИИ-платформу SPECTR, которая будет анализировать боевые данные и формировать рекомендации по планированию операций. Решения уже тестируют несколько боевых подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Меньше рутины в штабах

SPECTR должен взять часть ежедневной работы штабов: обрабатывать информацию, находить закономерности и формировать рекомендации. В частности, платформа поможет выбирать эффективные сценарии действий и прогнозировать возможные шаги противника.

Важно, что система будет работать в уже существующих цифровых решениях сил обороны, а данные будут оставаться в защищенной среде. Тестирование проходит в нескольких боевых подразделениях.

Кто стоит за разработкой

Платформу создает Центр искусственного интеллекта "А1", основанный Минобороны в марте 2026 года при поддержке правительства Великобритании. Это часть более широкой работы по усилению украинской армии искусственным интеллектом для более быстрого принятия решений на основе данных, увеличения эффективности средств поражения и сокращения бюрократии.

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Ранее РБК-Украина рассказывало, что Минобороны открыло доступ украинским оборонным компаниям к платформе Avengers Labs для тренировки ИИ-моделей беспилотников на основе реальных данных с поля боя: в основе платформы - датасет из 5 млн кадров, собранных боевой системой DELTA, на котором уже обучена система автоматического обнаружения.

Также сообщалось, что украинские дроны с помощью искусственного интеллекта научились обходить российские средства РЭБ: технология позволяет беспилотнику самостоятельно захватить цель и завершить наводку даже без устойчивой радиосвязи с оператором.

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