В Минобороны создадут ИИ, который будет прогнозировать действия врага: как будут тестировать
Центр искусственного интеллекта "A1" при Минобороны создает ИИ-платформу SPECTR, которая будет анализировать боевые данные и формировать рекомендации по планированию операций. Решения уже тестируют несколько боевых подразделений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Меньше рутины в штабах
SPECTR должен взять часть ежедневной работы штабов: обрабатывать информацию, находить закономерности и формировать рекомендации. В частности, платформа поможет выбирать эффективные сценарии действий и прогнозировать возможные шаги противника.
Важно, что система будет работать в уже существующих цифровых решениях сил обороны, а данные будут оставаться в защищенной среде. Тестирование проходит в нескольких боевых подразделениях.
Кто стоит за разработкой
Платформу создает Центр искусственного интеллекта "А1", основанный Минобороны в марте 2026 года при поддержке правительства Великобритании. Это часть более широкой работы по усилению украинской армии искусственным интеллектом для более быстрого принятия решений на основе данных, увеличения эффективности средств поражения и сокращения бюрократии.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Минобороны открыло доступ украинским оборонным компаниям к платформе Avengers Labs для тренировки ИИ-моделей беспилотников на основе реальных данных с поля боя: в основе платформы - датасет из 5 млн кадров, собранных боевой системой DELTA, на котором уже обучена система автоматического обнаружения.
Также сообщалось, что украинские дроны с помощью искусственного интеллекта научились обходить российские средства РЭБ: технология позволяет беспилотнику самостоятельно захватить цель и завершить наводку даже без устойчивой радиосвязи с оператором.