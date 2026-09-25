В Минобороны создадут ИИ, который будет прогнозировать действия врага: как будут тестировать

Центр искусственного интеллекта "A1" при Минобороны создает ИИ-платформу SPECTR, которая будет анализировать боевые данные и формировать рекомендации по планированию операций. Решения уже тестируют несколько боевых подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Меньше рутины в штабах

SPECTR должен взять часть ежедневной работы штабов: обрабатывать информацию, находить закономерности и формировать рекомендации. В частности, платформа поможет выбирать эффективные сценарии действий и прогнозировать возможные шаги противника.

Важно, что система будет работать в уже существующих цифровых решениях сил обороны, а данные будут оставаться в защищенной среде. Тестирование проходит в нескольких боевых подразделениях.

Кто стоит за разработкой

Платформу создает Центр искусственного интеллекта "А1", основанный Минобороны в марте 2026 года при поддержке правительства Великобритании. Это часть более широкой работы по усилению украинской армии искусственным интеллектом для более быстрого принятия решений на основе данных, увеличения эффективности средств поражения и сокращения бюрократии.