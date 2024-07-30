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Міноборони створить вебпортал для військових "Армія+"

Фото: Портал для військових Армія+ буде створений в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив положення про Державний вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони "Армія+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду в Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram.

Положення визначає мету, завдання, функціональні можливості, субʼєктів порталу "Армія+", його структуру та електронну інформаційну взаємодію, перелік інформації, що використовується на порталі, а також інші питання щодо функціонування порталу.

Постановою доручено Міністерству оборони забезпечити створення та введення в експлуатацію порталу "Армія +" з урахуванням готовності його програмних і технічних засобів.

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що завданнями порталу будуть:

  • надання електронних публічних послуг з отриманням та використанням інформації з державних електронних ресурсів;
  • можливість подати заяву, електронні рапорти та інші звернення;
  • в електронному кабінеті можна буде отримати інформацію з інших державних електронних ресурсів;
  • формування та відображення відомостей, що містяться в документах військового;
  • розміщення мультимедійного контенту, проведення опитувань та тестів;
  • трансляції теле чи радіо-програм та інше;

"У кожного буде свій кабінет користувача, де буде можливість користуватись різними послугами", - розповів депутат.

Нагадаємо, в Україні працює Єдиний портал державних послуг Дія, онлайн-сервіс, створений Міністерством цифрової трансформації України, який дозволяє громадянам отримувати різноманітні державні послуги,. Крім вебпорталу, існує з мобільний додаток "Дія", який дозволяє користуватися послугами порталу зі смартфона.

Основні функції Порталу Дія:

  • Отримання довідок та витягів. Можна замовити різноманітні довідки (про несудимість, про склад сім’ї тощо), витяги з реєстрів (нерухомості, автотранспорту) та інші документи в електронному вигляді.
  • Подавання декларацій. Можна подати податкову декларацію, декларацію про доходи та інші необхідні документи.
  • Реєстрація бізнесу. Портал спрощує процедуру реєстрації підприємств та ФОП.
  • Отримання соціальних послуг. Можна оформити різноманітні соціальні виплати, пенсії та інші види допомоги.
  • Взаємодія з органами державної влади: Можна звернутися до державних органів з різними питаннями та отримати відповіді.
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