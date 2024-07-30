Минобороны создаст веб-портал для военных "Армия+"

Кабинет министров утвердил положение о Государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны "Армия+".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.
Положение определяет цель, задачи, функциональные возможности, субъектов портала "Армия+", его структуру и электронное информационное взаимодействие, перечень используемой на портале информации, а также другие вопросы по функционированию портала.
Постановлением поручено Министерству обороны обеспечить создание и ввод в эксплуатацию портала "Армия+" с учетом готовности его программных и технических средств.
Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что задачами портала будут:
"У каждого будет свой кабинет пользователя, где будет возможность пользоваться разными услугами", - рассказал депутат.
Напомним, в Украине работает Единый портал государственных услуг Дія, онлайн-сервис, созданный Министерством цифровой трансформации Украины, позволяющий гражданам получать различные государственные услуги. Помимо вебпортала, существует с мобильное приложение "Дія", позволяющее пользоваться услугами портала со смартфона.
Основные функции Портала Дія: