Минобороны создаст веб-портал для военных "Армия+"

Положение определяет цель, задачи, функциональные возможности, субъектов портала "Армия+", его структуру и электронное информационное взаимодействие, перечень используемой на портале информации, а также другие вопросы по функционированию портала.

Постановлением поручено Министерству обороны обеспечить создание и ввод в эксплуатацию портала "Армия+" с учетом готовности его программных и технических средств.

Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что задачами портала будут:

предоставление электронных публичных услуг с получением и использованием информации из государственных электронных ресурсов;

возможность подать заявление, электронные рапорты и другие обращения;

в электронном кабинете можно будет получить информацию из других государственных электронных ресурсов;

формирование и отображение сведений, содержащихся в документах военного;

размещение мультимедийного контента, проведение опросов и тестов;

трансляции теле или радиопрограмм и прочее;

"У каждого будет свой кабинет пользователя, где будет возможность пользоваться разными услугами", - рассказал депутат.

Напомним, в Украине работает Единый портал государственных услуг Дія, онлайн-сервис, созданный Министерством цифровой трансформации Украины, позволяющий гражданам получать различные государственные услуги. Помимо вебпортала, существует с мобильное приложение "Дія", позволяющее пользоваться услугами портала со смартфона.

Основные функции Портала Дія: