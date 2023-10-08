Міноборони спростувало фейк про українську зброю в ХАМАС

Російські пропагандисти поширюють відео, на якому, начебто, представники терористичного угрупування ХАМАС демонструють українську зброю. Зокрема арабською мовою стверджується, що саме Україна продала терористам західні зразки озброєння.

В Міноборони пояснили, що відео триває лише 12 секунд і викликає багато сумнівів.

"Слід зазначити, що по суті, українці не могли б цього зробити, адже наші західні партнери пильно слідкують за озброєнням та військовою технікою, які вони нам постачають для боротьби з російським агресором", - додали в міністерстві.

Міноборони наголосило, що вірогідно, дане відео нашвидкоруч було зняте якимось з російських центрів інформаційно-психологічних операцій.

"Таким чином росіяни намагаються виправдати себе і створити ілюзію того, що вони непричетні до терористів з ХАМАС. Ну ми то знаємо про зустрічі високопосадовців РФ з лідерами та членами терористичної організації. Терористи давно співпрацюють з терористами", - наголосили в Міноборони.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Вчора, 7 жовтня, ХАМАС атакував Ізраїль. Після масштабного ракетного обстрілу країни, бойовики проникли на територію Сдероту - невеличкого міста в Південному окрузі.

Ізраїль оголосив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Усі подробиці ХАМАСу на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати в матеріалі РБК-Україна. Реакцію України й світу на події в Ізраїлі можна дізнатись за посиланням.

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