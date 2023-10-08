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Міноборони спростувало фейк про українську зброю в ХАМАС

Фото: Міноборони спростувало фейк про українську зброю в ХАМАС (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство оборони України спростувало російський фейк про нібито передачу української зброї бойовикам ХАМАСу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

Російські пропагандисти поширюють відео, на якому, начебто, представники терористичного угрупування ХАМАС демонструють українську зброю. Зокрема арабською мовою стверджується, що саме Україна продала терористам західні зразки озброєння.

В Міноборони пояснили, що відео триває лише 12 секунд і викликає багато сумнівів. 

"Слід зазначити, що по суті, українці не могли б цього зробити, адже наші західні партнери пильно слідкують за озброєнням та військовою технікою, які вони нам постачають для боротьби з російським агресором", - додали в міністерстві.

Міноборони наголосило, що вірогідно, дане відео нашвидкоруч було зняте якимось з російських центрів інформаційно-психологічних операцій.

"Таким чином росіяни намагаються виправдати себе і створити ілюзію того, що вони непричетні до терористів з ХАМАС. Ну ми то знаємо про зустрічі високопосадовців РФ з лідерами та членами терористичної організації. Терористи давно співпрацюють з терористами", - наголосили в Міноборони.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Вчора, 7 жовтня, ХАМАС атакував Ізраїль. Після масштабного ракетного обстрілу країни, бойовики проникли на територію Сдероту - невеличкого міста в Південному окрузі.

Ізраїль оголосив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Усі подробиці ХАМАСу на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати в матеріалі РБК-Україна. Реакцію України й світу на події в Ізраїлі можна дізнатись за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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