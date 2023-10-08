Минобороны опровергло фейк об украинском оружии в ХАМАС

Министерство обороны Украины опровергло российский фейк о якобы передаче украинского оружия боевикам ХАМАСа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.
Российские пропагандисты распространяют видео, на котором, якобы, представители террористической группировки ХАМАС демонстрируют украинское оружие. В частности на арабском языке утверждается, что именно Украина продала террористам западные образцы вооружения.
В Минобороны объяснили, что видео длится всего 12 секунд и вызывает много сомнений.
"Следует отметить, что по сути, украинцы не могли бы этого сделать, ведь наши западные партнеры пристально следят за вооружением и военной техникой, которые они нам поставляют для борьбы с российским агрессором", - добавили в министерстве.
Минобороны отметило, что вероятно, данное видео на скорую руку было снято каким-то из российских центров информационно-психологических операций.
"Таким образом россияне пытаются оправдать себя и создать иллюзию того, что они непричастны к террористам из ХАМАС. Ну мы то знаем о встречах высокопоставленных чиновников РФ с лидерами и членами террористической организации. Террористы давно сотрудничают с террористами", - отметили в Минобороны.
Нападение ХАМАСа на Израиль
Вчера, 7 октября, ХАМАС атаковал Израиль. После масштабных ракетных обстрелов страны, боевики проникли на территорию Сдерота - небольшого города в Южном округе.
Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".
Все подробности ХАМАСа на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина. Реакцию Украины и мира на события в Израиле можно узнать по ссылке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.