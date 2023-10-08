Минобороны опровергло фейк об украинском оружии в ХАМАС

Российские пропагандисты распространяют видео, на котором, якобы, представители террористической группировки ХАМАС демонстрируют украинское оружие. В частности на арабском языке утверждается, что именно Украина продала террористам западные образцы вооружения.

В Минобороны объяснили, что видео длится всего 12 секунд и вызывает много сомнений.

"Следует отметить, что по сути, украинцы не могли бы этого сделать, ведь наши западные партнеры пристально следят за вооружением и военной техникой, которые они нам поставляют для борьбы с российским агрессором", - добавили в министерстве.

Минобороны отметило, что вероятно, данное видео на скорую руку было снято каким-то из российских центров информационно-психологических операций.

"Таким образом россияне пытаются оправдать себя и создать иллюзию того, что они непричастны к террористам из ХАМАС. Ну мы то знаем о встречах высокопоставленных чиновников РФ с лидерами и членами террористической организации. Террористы давно сотрудничают с террористами", - отметили в Минобороны.

Нападение ХАМАСа на Израиль

Вчера, 7 октября, ХАМАС атаковал Израиль. После масштабных ракетных обстрелов страны, боевики проникли на территорию Сдерота - небольшого города в Южном округе.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Все подробности ХАМАСа на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина. Реакцию Украины и мира на события в Израиле можно узнать по ссылке.

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