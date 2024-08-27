Міноборони спростило облік військового майна

Цифровізація армії

Нагадаємо, у травні в Україні запустили електронний кабінет призовників, військовозобов’язаних та резервістів - мобільний застосунок "Резерв+".

Через нього українці можуть оновити свої облікові дані, а також згенерувати електронні військово-облікові документи, які мають спеціальний QR-код.

До того ж у "Резерв+" незабаром з'являться нові функції.

Також нещодавно запрацював мобільний застосунок для українських військовослужбовців "Армія+". Він містить декілька функцій, зокрема, через нього можна зробити електронні рапорти. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Окрім того, Міноборони працює над створенням мобільного застосунку "Ветеран+". Це сервіс з надання державою послуг ветеранам російськао-української війни.

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