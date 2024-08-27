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Міноборони спростило облік військового майна

Фото: Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство оборони України внесло зміни в низку наказів для спрощення військового обліку в рамках цифровізації армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу відомства.

"Міністерство оборони продовжує цифровізацію української армії: внесено зміни у накази 232, 300 та 440, які стосуються військового обліку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зміни у ці накази скасовують цілу низку бюрократичних норм, а частину паперової роботи можна буде виконувати у цифровому форматі. Це пришвидшить внутрішні процеси, заощадить час на службу і полегшить роботу військовим.

"У світі вже давно застосовуються цифрові інструменти для ведення обліку, тоді як наші військові ведуть журнали "від руки". Нові зміни у накази Міністерства оборони надалі звільняють нас від паперової та повільної армії", - наголосила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Що зміниться:

  • скасовуються 16 неінформативних паперових книг і журналів (наприклад, книги обліку руху осіб, що харчуються, чи журнал обліку мила);
  • скасовуються стелажні ярлики та штабельні картки для більшості складів;
  • атестати на харчування та майно військовослужбовців можна буде набрати на комп'ютері та роздрукувати (раніше це були бланки суворої звітності, які писались від руки при переміщеннях військових);
  • скасовуються комісії для приймання-передачі військового майна;
  • скасовується звірка і ведення журналів результатів звірки обліку військового майна між військовими частинами та органами військового управління, що працюють в інформаційно-комунікаційних системах (цими даними можна буде обмінюватися у цифровому вигляді);
  • дозволяється використовувати кваліфіковані електронні підписи та печатки при оформленні первинних документів та веденні обліку військового майна.

Цифровізація армії

Нагадаємо, у травні в Україні запустили електронний кабінет призовників, військовозобов’язаних та резервістів - мобільний застосунок "Резерв+".

Через нього українці можуть оновити свої облікові дані, а також згенерувати електронні військово-облікові документи, які мають спеціальний QR-код.

До того ж у "Резерв+" незабаром з'являться нові функції.

Також нещодавно запрацював мобільний застосунок для українських військовослужбовців "Армія+". Він містить декілька функцій, зокрема, через нього можна зробити електронні рапорти. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Окрім того, Міноборони працює над створенням мобільного застосунку "Ветеран+". Це сервіс з надання державою послуг ветеранам російськао-української війни.

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Міністерство оборони України