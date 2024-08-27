Минобороны упростило учет военного имущества

Цифровизация армии

Напомним, в мае в Украине запустили электронный кабинет призывников, военнообязанных и резервистов - мобильное приложение "Резерв+".

Через него украинцы могут обновить свои учетные данные, а также сгенерировать электронные военно-учетные документы, которые имеют специальный QR-код.

К тому же у "Резерв+" вскоре появятся новые функции.

Также недавно заработало мобильное приложение для украинских военнослужащих "Армия+". Он содержит несколько функций, в частности через него можно сделать электронные рапорты. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

Кроме того, Минобороны работает над созданием мобильного приложения "Ветеран+". Это сервис по предоставлению государством услуг ветеранам российско-украинской войны.

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