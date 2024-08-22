У Міноборони анонсували запуск застосунку "Ветеран+"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра оборони України Рустема Умєрова під час Міжнародного ветеранського форуму "Україна. Ветерани. Єдність".

За його словами, Міноборони ініціює два масштабні інфраструктурні проекти для реінтеграції ветеранів у цивільне життя.

"Розуміємо, що повернення до мирного життя після бойових дій - це непростий процес, саме тому Міністерство створило управління психологічної підтримки, яке займається реінтеграцією у мирне життя. Зараз ми запускаємо два важливі інфраструктурні проекти. Перший - це реконструкція військових госпіталів. Наша мета - реконструювати госпіталі у 12 містах протягом двох найближчих років", - сказав Умєров.

Як розповів міністр, перша черга реконструювання військових госпіталів буде у Дніпрі, Одесі, Харкові, Києві та Вінниці, а друга - у Житомирі, Луцьку, Львові, Полтаві, Рівному, Хмельницькому та Хмільнику.

До того ж планується покращення української військової медицини завдяки західним партнерам.

"Другий важливий проєкт - безбар'єрність. Він буде реалізований разом з громадами. Ми хочемо, щоб кожне місто, незалежно від його розміру, стало безбар'єрним. Наша мета - створити рівні можливості для всіх без фізичних, соціальних та інформаційних бар'єрів, що дозволить ветеранам комфортно інтегруватися у цивільне життя. Найближчим часом ми представимо цей масштабний та амбітний проект і почнемо його реалізацію", - додав Умєров.

Також, за його словами, наразі триває робота над створенням застосунку "Ветеран+". Над проектом працює декілька міністерств.

"Наш наступний крок, разом з іншими міністерствами - це застосунок "Ветеран+". Це сервіс із надання державою послуг ветерану. Він вже в роботі, і ми застосовуємо тут найкращий міжнародний досвід. Ми хочемо створити програми реабілітацій та підтримки військових, які присутні в країнах G7 та G20. Наші міжнародні партнери готові підтримати нас у цьому", - наголосив глава Міноборони.