UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міноборони Словаччини закликало до переговорів щодо завершення війни в Україні

Фото: віце-прем'єр та міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Війна в Україні не має військового рішення. Пора почати говорити про мирні переговори.

Про це заявив віце-прем'єр та міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Trend.

"Незалежно від того, чим закінчиться конфлікт, Україна завжди матиме кордони з Росією. Вона не відступить. Найбільше їй потрібні мирні зусилля", - заявив він. 

За його словами, наразі ситуація на фронті "заморожена".

"З огляду на стан військового конфлікту, необхідно почати говорити про мирні переговори. У них мають брати участь лідери Європейського союзу і США", - заявив Калиняк.

Переговори України та РФ

Україна і Росія проводили кілька раундів переговорів на початку повномасштабного вторгнення. Зараз українська влада заявляє, що Україна не повернеться за стіл переговорів, доки Москва не виведе свої війська.

Раніше американський телеканал NBC News із посиланням на американських та європейських чиновників заявив, що США та ЄС почали непублічно обговорювати з Україною питання про можливі мирні переговори з Росією. За даними ЗМІ, ці розмови включали питання, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися в обмін на світ.

Президент Володимир Зеленський спростував заяви ЗМІ. Він наголосив, що на Україну у питанні переговорів ніхто не тисне.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України