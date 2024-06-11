Міноборони про Сили безпілотних систем: дозволять наносити ураження ворогу аж до Уралу

"У нас є гарна перспектива для перемоги у війні проти РФ. Цю перемогу ми можемо досягти завдяки вашому розуму, вашій наполегливості та завдяки тому, що ви робите, аби захистити життя та здоровʼя наших військовослужбовців, дедалі більше залучаючи до виконання бойових завдань у повітрі, на землі та на морі - роботів і безпілотні системи", - зазначив Гаврилюк.

Він додав, що новий рід військ дозволить у подальшому наносити ураження противнику на всю можливу глибину: від наших бойових порядків і аж до Уралу.

За словами заступника міністра, Україна - єдина країна у світі, яка вже завершує комплектування такого роду військ.

Своєю чергою командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський зазначив, що Україна вивчає досвід сучасної війни та одразу впроваджує зміни.

"Ми показали сьогодні усьому світу, що Україна відійшла від консервативного підходу. Сьогодні ми створили прецедент. Таким чином, ми готові диктувати правила цієї війни для подальших успіхів", - сказав він.

Як зазначається, символом нового роду військ стала ластівка, створена нейромережею. За задумом командування, ластівка є одним з найшанованіших символів в українській культурі, який означає звістку про перемогу.