Минобороны о Силах беспилотных систем: позволят наносить поражение врагу аж до Урала

"У нас есть хорошая перспектива для победы в войне против РФ. Эту победу мы можем добиться благодаря вашему разуму, вашей настойчивости и благодаря тому, что вы делаете, чтобы защитить жизнь и здоровье наших военнослужащих, все больше привлекая к выполнению боевых задач в воздухе, на земле и море - роботов и беспилотные системы", - отметил Гаврилюк.

Он добавил, что новый род войск позволит в дальнейшем наносить поражение противнику на всю возможную глубину: от наших боевых порядков и аж до Урала.

По словам замминистра, Украина - единственная страна в мире, которая уже завершает комплектование такого рода войск.

В свою очередь, командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский отметил, что Украина изучает опыт современной войны и сразу внедряет изменения.

"Мы показали сегодня всему миру, что Украина отошла от консервативного подхода. Сегодня мы создали прецедент. Таким образом мы готовы диктовать правила этой войны для дальнейших успехов", - сказал он.

Как отмечается, символом нового рода войск стала ласточка, созданная нейросетью. По замыслу командования, ласточка является одним из самых почитаемых символов в украинской культуре, который означает весть о победе.