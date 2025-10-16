Міноборони Швеції розповіло, як діятиме при вторгненні у свій повітряний простір
У разі вторгнення в повітряний простір Швеції від порушників спершу вимагатимуть залишити територію країни. Наступним кроком буде їх збиття.
Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"Я думаю, що у Швеції є дуже чіткий мандат: якщо здійснюється вторгнення в шведський повітряний простір іноземним військовим літаком, то першим заходом буде вимога залишити нашу територію. Але якщо ви становите військову загрозу, вас зрештою буде збито", - зазначив він.
Шведський міністр наголосив, що неможливо приймати рішення про війну цілим комітетом. За його словами, його має ухвалювати пілот або командир надводного судна.
"Ми багато чому навчилися, коли мали підводні вторгнення на початку 1980-х років. Тоді ми ухвалили новий закон у 1983 році. Рішення має приймати командир підрозділу або пілот", - пояснив Йонсон.
Він підкреслив, що це працюватиме тільки так, оскільки ситуація мінлива і постійно змінюється. Якщо потрібно чекати схвалення, додав Йонсон, військова ефективність зменшується.
Нагадаємо, Швеція готується до повітряних загроз через хвилю "гібридних атак" по всій Європі. Уряд країни виділяє понад 367 млн доларів на закупівлю зброї для збиття дронів, ударні безпілотники для авіабаз та датчики для створення перешкод.
Зазначимо, останнім часом у країнах Європи фіксують польоти невідомих безпілотників над стратегічними та військовими об’єктами, що викликає занепокоєння в НАТО.
Так, у Данії, Норвегії, Франції, Німеччини та Швеції - дрони помічали поблизу аеропортів, військових баз і критичної інфраструктури.
Про поставки Швецією літаків Gripen, спільне оборонне виробництво з Україною і збиття російських літаків та дронів – читайте в матеріалі РБК-Україна.