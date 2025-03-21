У Міноборони Швеції прокоментували передачу Україні літаків ДРЛВ

"Терміни постачання ASC890 пов'язані з тим, коли будуть готові певні модифікації винищувачів F-16. Затримки в передачі літаків ДРЛВ Україні немає", - йдеться в коментарі виданню.

У Міноборони Швеції уточнили, що в цьому плані працюють відповідно до початкового графіка.

"Але з міркувань безпеки не повідомлятимемо, коли і де відбувалися або відбуватимуться ті чи інші дії", - додали в міністерстві.

Що відомо про літак ASC890

Saab 340 AEW&C (S 100B Argus) - шведський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління, створений встановленням радіолокаційної станції Erieye на турбогвинтовий транспортний літак Saab 340.

У Saab 340 AEW&C радар системи Erieye нерухомий та розташований поздовжньо, така конструкція зменшує опір повітря, але має сліпі зони попереду і позаду літака.

Зона сканування становить 120 градусів з кожного боку літака. Радар може відстежувати кораблі, літаки та ракети на відстанях до 300-400 км при польоті на висоті 6000 м.

Технічні характеристики

Екіпаж : 6 осіб

: 6 осіб Довжина : 20,57 м

: 20,57 м Розмах крила : 21,44 м

: 21,44 м Висота : 6,97 м

: 6,97 м Маса порожнього : 10 300 кг

: 10 300 кг Максимальна злітна маса : 13 155 кг

: 13 155 кг Силова установка: 2 × General Electric CT7-9B, 1 390 кВт (1 870 к.с.) кожен

Льотні характеристики