У Міноборони Швеції прокоментували передачу Україні літаків ДРЛВ

Передача літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) ASC 890 (Saab 340) не відстає від графіка. Терміни постачання пов'язані з підготовкою деяких модифікацій F-16.
Про це повідомило Міністерство оборони Швеції, пише РБК-Україна з посиланням на Delfi.
"Терміни постачання ASC890 пов'язані з тим, коли будуть готові певні модифікації винищувачів F-16. Затримки в передачі літаків ДРЛВ Україні немає", - йдеться в коментарі виданню.
У Міноборони Швеції уточнили, що в цьому плані працюють відповідно до початкового графіка.
"Але з міркувань безпеки не повідомлятимемо, коли і де відбувалися або відбуватимуться ті чи інші дії", - додали в міністерстві.
Saab 340 AEW&C (S 100B Argus) - шведський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління, створений встановленням радіолокаційної станції Erieye на турбогвинтовий транспортний літак Saab 340.
У Saab 340 AEW&C радар системи Erieye нерухомий та розташований поздовжньо, така конструкція зменшує опір повітря, але має сліпі зони попереду і позаду літака.
Зона сканування становить 120 градусів з кожного боку літака. Радар може відстежувати кораблі, літаки та ракети на відстанях до 300-400 км при польоті на висоті 6000 м.
Технічні характеристики
Льотні характеристики
В травні 2024 року повідомлялось, що Україна вперше отримає літак далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) ASC 890. Саме тоді уряд Швеції оголосив про майбутню передачу ASC 890, також відомого як Saab 340 AEW&C або S-100B Argus.
В травні того ж року експерти попереджали, що Україна, ймовірно, не отримає шведські літаки далекого радіолокаційного виявлення ASC 890 найближчим часом. Водночас вони наполягали на тому, що ці літаки зможуть значно розширити можливості української протиповітряної оборони.
Додамо, що вже восени минулого року РБК-Україна писало про те, що затримка з передачею літака ASC 890 не пов'язана зі Швецією.
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