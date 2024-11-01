Експерт пояснив, чому затримується передача літаків ДРЛВ від Швеції

Затримка з передачею літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) ASC 890, відомого як Saab 340, не пов'язана безпосередньо зі Швецією. Потрібно "добро" від США.

"Без американців цього нічого не станеться (передача літаків, - ред). Тому що там є дуже багато обладнання саме американського. Літак шведський, але обладнання дуже багато американського. Тобто без згоди американців, а я не чув, що вони давали згоду на передачу нам Saab 340…" - каже експерт.

Тобто те, за його словами, що шведи заявили, ще нічого не означає.

"Ми дякуємо шведам, що вони ворота відкрили, але далі справа за американцями. І отут починається саме неприємне", - вважає експерт.

Для підтвердження своїх слів Криволап нагадав, що кілька років тому поляки купили два таких Saab 340 та імплементували їх майже півтора роки.

"І коли шведи сказали, що готові передати теж два таких Saab 340, було сказано, що там треба навчатися десь півроку, що вони готові до передачі. А потім таке дуже цікаве повідомлення від Байдена, що навіщо їм два, одного буде достатньо. Я не буду коментувати, в якому стані я був, це було дуже дивно", - розповів експерт.