В Минобороны Швеции прокомментировали передачу Украине самолетов ДРЛО

"Сроки поставки ASC890 связаны с тем, когда будут готовы определенные модификации истребителей F-16. Задержки в передаче самолетов ДРЛО Украине нет", - говорится в комментарии изданию.

В Минобороны Швеции уточнили, что в этом плане работают в соответствии с первоначальным графиком.

"Но по соображениям безопасности не будем сообщать, когда и где происходили или будут происходить те или иные действия", - добавили в министерстве.

Что известно о самолете ASC890

Saab 340 AEW&C (S 100B Argus) - шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, созданный установкой радиолокационной станции Erieye на турбовинтовой транспортный самолет Saab 340.

В Saab 340 AEW&C радар системы Erieye неподвижен и расположен продольно, такая конструкция уменьшает сопротивление воздуха, но имеет слепые зоны впереди и позади самолета.

Зона сканирования составляет 120 градусов с каждой стороны самолета. Радар может отслеживать корабли, самолеты и ракеты на расстояниях до 300-400 км при полете на высоте 6000 м.

Технические характеристики

Экипаж : 6 человек

: 6 человек Длина : 20,57 м

: 20,57 м Размах крыла : 21,44 м

: 21,44 м Высота : 6,97 м

: 6,97 м Масса пустого : 10 300 кг

: 10 300 кг Максимальная взлетная масса : 13 155 кг

: 13 155 кг Силовая установка: 2 × General Electric CT7-9B, 1 390 кВт (1 870 л.с.) каждый

Летные характеристики