В Минобороны Швеции прокомментировали передачу Украине самолетов ДРЛО

Передача самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) ASC 890 (Saab 340) не отстает от графика. Сроки поставки связаны с подготовкой некоторых модификаций F-16.
Об этом сообщила Министерство обороны Швеции, пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
"Сроки поставки ASC890 связаны с тем, когда будут готовы определенные модификации истребителей F-16. Задержки в передаче самолетов ДРЛО Украине нет", - говорится в комментарии изданию.
В Минобороны Швеции уточнили, что в этом плане работают в соответствии с первоначальным графиком.
"Но по соображениям безопасности не будем сообщать, когда и где происходили или будут происходить те или иные действия", - добавили в министерстве.
Saab 340 AEW&C (S 100B Argus) - шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, созданный установкой радиолокационной станции Erieye на турбовинтовой транспортный самолет Saab 340.
В Saab 340 AEW&C радар системы Erieye неподвижен и расположен продольно, такая конструкция уменьшает сопротивление воздуха, но имеет слепые зоны впереди и позади самолета.
Зона сканирования составляет 120 градусов с каждой стороны самолета. Радар может отслеживать корабли, самолеты и ракеты на расстояниях до 300-400 км при полете на высоте 6000 м.
Технические характеристики
Летные характеристики
В мае 2024 года сообщалось, что Украина впервые получит самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) ASC 890. Именно тогда правительство Швеции объявило о предстоящей передаче ASC 890, также известного как Saab 340 AEW&C или S-100B Argus.
В мае того же года эксперты предупреждали, что Украина, вероятно, не получит шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 в ближайшее время. В то же время они настаивали на том, что эти самолеты смогут значительно расширить возможности украинской противовоздушной обороны.
Добавим, что уже осенью прошлого года РБК-Украина писало о том, что задержка с передачей самолета ASC 890 не связана со Швецией.
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