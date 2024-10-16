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Міноборони сертифікувало першу приватну школу операторів дронів

Середа 16 жовтня 2024 19:42
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Міноборони сертифікувало першу приватну школу операторів дронів Фото: Міноборони сертифікувало першу приватну школу операторів дронів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство оборони України вперше видало офіційний дозвіл для приватної школи операторів дронів. Його за спрощеною процедурою отримала Global Drone Аcademy, яка знаходиться у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як зазначається, відтепер заклад не лише навчатиме військових і цивільних управлінню дронами, але й надаватиме випускникам відповідну військово-облікову спеціальність. Це дозволить їм служити у війську за конкретним напрямком.

Процес відбувся в рамках експериментального проєкту з сертифікації приватних шкіл операторів дронів, який два тижні тому затвердив Кабінет міністрів.

"Ця ініціатива спрямована на збільшення кількості фахівців, які проходять підготовку в Україні, та покращення якості навчання у приватних школах. Адже сертифіковані компанії мають відповідати чітким критеріям", - зазначили у Міноборони.

Global Drone Аcademy працює ще з 2022 року. За цей час школа випустила понад 3 700 операторів дронів. Серед її випускників - військові ССО, ГУР, СБУ та ЗСУ.

Сертифікація приватних шкіл для підготовки операторів дронів

Нагадаємо, 1 жовтня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дає старт створенню сертифікованих приватних шкіл для підготовки операторів дронів. Це рішення спрямоване на задоволення зростаючого попиту на професійних операторів безпілотників у військових підрозділах.

Для отримання ліцензії навчальний заклад має відповідати кільком вимогам:

- проводити навчання з керування або виготовлення дронів;

- мати щонайменше трьох безпілотники для практичних занять;

- розробити навчальні програми для підготовки пілотів;

- залучити до викладання не менше трьох сертифікованих інструкторів.

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Міністерство оборони України Дрони
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