Міноборони сертифікувало першу приватну школу операторів дронів
Міністерство оборони України вперше видало офіційний дозвіл для приватної школи операторів дронів. Його за спрощеною процедурою отримала Global Drone Аcademy, яка знаходиться у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
Як зазначається, відтепер заклад не лише навчатиме військових і цивільних управлінню дронами, але й надаватиме випускникам відповідну військово-облікову спеціальність. Це дозволить їм служити у війську за конкретним напрямком.
Процес відбувся в рамках експериментального проєкту з сертифікації приватних шкіл операторів дронів, який два тижні тому затвердив Кабінет міністрів.
"Ця ініціатива спрямована на збільшення кількості фахівців, які проходять підготовку в Україні, та покращення якості навчання у приватних школах. Адже сертифіковані компанії мають відповідати чітким критеріям", - зазначили у Міноборони.
Global Drone Аcademy працює ще з 2022 року. За цей час школа випустила понад 3 700 операторів дронів. Серед її випускників - військові ССО, ГУР, СБУ та ЗСУ.
Сертифікація приватних шкіл для підготовки операторів дронів
Нагадаємо, 1 жовтня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дає старт створенню сертифікованих приватних шкіл для підготовки операторів дронів. Це рішення спрямоване на задоволення зростаючого попиту на професійних операторів безпілотників у військових підрозділах.
Для отримання ліцензії навчальний заклад має відповідати кільком вимогам:
- проводити навчання з керування або виготовлення дронів;
- мати щонайменше трьох безпілотники для практичних занять;
- розробити навчальні програми для підготовки пілотів;
- залучити до викладання не менше трьох сертифікованих інструкторів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.